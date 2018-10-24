في وقت تتوالى فيه ردود الفعل العربية والعالمية المشككة بالرواية السعودية، أو المؤيدة لها، حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، انشغل الشارع السعودي بمتابعة تفاصيل تلك القضية وتداعياتها على الصعيدين المحلي والدولي.
تعرّف على آراء سعوديين مؤيدين لحكومتهم حول قضية خاشقجي
تعرّف على آراء سعوديين مؤيدين لحكومتهم حول قضية خاشقجي
ووجد بعض السعوديين أن التفاعلات التي نتجت عن تلك القضية ترتبط أساساً بمؤامرات خارجية ما برحت تُحاك ضد المملكة، معربين عن ثقتهم بقدرة الحكومة على تجاوز الأزمة.
وأشاد السعوديون المؤيدون لرواية حكومتهم بالإجراءات التي اتخذتها الرياض لمحاسبة المسؤولين عن تصفية خاشقجي وتضليل الرأي العام.
وكانت السعودية قد أعلنت رسمياً قبل أيام مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التي قصدها للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وفيما أكدت السلطات التركية حينها أنه لم يخرج من القنصلية بعد ما دخلها، أصرت السلطات السعودية على أنه غادر المبنى بعد وقت قصير من إنهاء إجراءات معاملته.
وأثارت قضية مقتل خاشقجي اهتمام دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول التي تطالب السعودية بتقديم إجابات عن أسئلة محددة حول قضية خاشقجي، وفي مقدمة تلك الأسئلة، من هي الجهة التي تقف وراء تلك العملية؟ ومن هي الشخصيات المتورطة؟ وأين هي جثة الصحفي القتيل؟
ونعرض في هذه المادة مقابلات مع سعودييين مؤيدين للحكومة ومدافعين عن روايتها، مع الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع لا يعكس بالضرورة موقف الشارع السعودي برمته من قضية خاشقجي.
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