قال عضو مجلس النواب الأمريكي جيمس مكجفرن إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشروع قانون في المجلس الأربعاء من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
مشرعون أمريكيون يدرسون مشروع قانون لحظر مبيعات الأسلحة للسعودية
مشرعون أمريكيون يدرسون مشروع قانون لحظر مبيعات الأسلحة للسعودية
ويتيح المشروع للرئيس دونالد ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدم هو أيضا تقريرا عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في "مقتل الصحفي جمال خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة".
وتسرع إدارة ترامب وصناعة الدفاع الأمريكية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.
ويشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.
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وأثار قتل خاشقجي في القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول غضبا عالميا فضلا عن تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي القوي للسعودية الذي يسيطر على أجهزة الأمن في المملكة.
وأنحت الرياض باللائمة في الحادث على عملية انحرفت عن مسارها وقالت إن ولي العهد لا علم له الحادث.