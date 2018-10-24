قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز يوم الثلاثاء إن جينا هاسبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، التي تزور تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سعت للاستماع إلى تسجيل صوتي مزعوم يوثق تعذيبه ومقتله.
مصادر: مديرة CIA تريد سماع التسجيلات التركية بشأن قتل وتعذيب خاشقجي
مصادر: مديرة CIA تريد سماع التسجيلات التركية بشأن قتل وتعذيب خاشقجي
وسافرت هاسبل إلى تركيا يوم الاثنين فيما وصفها مصدر بأنها زيارة قصيرة، بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول وبعد أيام من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بإطلاع الولايات على الأدلة التي جمعتها.
وقال مسؤولو أمن غربيون إنه برغم التسريبات الإعلامية الكثيرة التي تزعم أن تركيا تملك تسجيلات صوتية توثق تعذيب وقتل خاشقجي، لم يتم إطلاع وكالات أمريكية أو وكالات حكومات حليفة على مثل تلك الأدلة وذلك حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
وقالت السعودية يوم السبت إن خاشقجي توفي داخل القنصلية بعد شجار.
ولا تملك أجهزة المخابرات لدى الولايات المتحدة أو حلفائها أدلة قوية تذكر مع بحثها للدور الذي ربما لعبه ولي العهد (33 عاما) في القضية.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء محاولات الرياض تحميل المسؤولية عن قتل خاشقجي لضباط مارقين لكنه لم يتطرق بالذكر إلى ولي العهد. ولم يشر أردوغان في كلمته في البرلمان إلى أي تسجيل صوتي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الثلاثاء جريمة قتل خاشقجي وتعاطي السعودية معها بالفشل الذريع. وقال للصحفيين "ما كان ينبغي أبدا أن يحدث قتل أو تستر عليه، لأنه ما كان ينبغي حدوثه أبدا". وأضاف "أقول إن الأمر كان فشلا ذريعا من اليوم الأول".
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