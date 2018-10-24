الأمير خالد بن فرحان آل سعود يزعم أن ولي العهد السعودي وراء مقتل خاشقجي

زعم الأمير خالد بن فرحان آل سعود، واللاجئ في ألمانيا، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من يقف وراء عملية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وادعى الأمير خالد في تصريحات له أن "الفكرة أتت من محمد بن سلمان عن طريق صديق له يعمل مستشاراً في الديوان الملكي اسمه سعود القحطاني".
وكان الملك سلمان أمر بإقالة خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني والذي يعد المساعد الرئيسي لولي العهد، وأحمد عسيري نائب رئيس جهاز الاستخبارات.
وعن التداعيات المتوقعة لعملية قتل الصحفي السعودي خاشقجي على مستقبل ولي العهد، أعرب الأمير خالد عن اعتقاده بأن "الملك لن يقيل (ولي عهده) محمد بن سلمان".
وحول الخطاب الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم أمس الثلاثاء والذي تناول فيه قضية خاشقجي، قال الأمير خالد: إن الرئيس أردوغان طرح كل ما هو موجود بالقضية بصفة عامة، ولم يوجه اتهاماً مباشراً للقيادة السعودية، وانصب تركيزه على شرح تفاصيل العملية.
وكان الرئيس التركي أردوغان، قال إن عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خُطط لها قبل أيام من تنفيذها.