مديرة المخابرات الأمريكية استمعت إلى تسجيل صوتي لقتل خاشقجي خلال زيارة لتركيا

قال مصدران لرويترز يوم الخميس إن مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل استمعت إلى تسجيل صوتي لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارتها تركيا هذا الأسبوع. وامتنع ممثلون لجهازي المخابرات الأمريكي والتركي عن التعليق على الأمر.

ونفت السعودية في بادئ الأمر أي ضلوع في اختفاء خاشقجي يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول لكن في نهاية المطاف عزا مسؤول سعودي موته داخل القنصلية السعودية باسطنبول إلى محاولة فاشلة لإعادته إلى المملكة.

ورفضت تركيا محاولات السعودية إلقاء اللوم على عناصر مارقة وحثت المملكة على البحث "من أسفل السلم إلى أعلاه" عن المسؤولين عن قتله الذي أثار غضبا وإدانة دوليين.

وأفاد المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، بأن هاسبل، التي وصلت تركيا يوم الاثنين، استمعت خلال الزيارة إلى تسجيل صوتي لقتل خاشقجي.