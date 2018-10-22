نشرت قناة أي نيوز، وهي قناة تلفزيونية قريبة من الحكومة التركية، فيديو جديد يظهر أشخاصاً يحرقون أوراقًا في الفناء الخلفي للقنصلية السعودية بعد يوم من اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.
شاهد: إحراق أوراق داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعد اختفاء خاشقجي
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شاهد: إحراق أوراق داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعد اختفاء خاشقجي
وتظهر اللقطات ثلاثة رجال مجهولين يحرقون ما يبدو أنه وثائق في أسطوانة فولاذية.
وتقول القناة أن فيديو المراقبة الذي تم الحصول عليه من مصادره الأمنية تم تسجيله في 3 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أن شوهد خاشقجي آخر مرة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر بعد موعد في القنصلية في اسطنبول.
وفي آخر رد فعل أمريكي على قضية خاشقجي حتى اللحظة، وصف الرئيس ترامب طلب السعودية شهراً لاستكمال التحقيق بمقتل الصحفي بأنه فترة طويلة وقال إنه لا يوجد ما يدعو لذلك.
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