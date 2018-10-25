إذاعة هولندية تثير جدلا لوصفها الملياردير جورج سوروس بـ"اليهودي ذي المخالب"

اضطرت الإذاعة العامة الرئيسية في هولندا إلى الاعتذار، بعدما ظهر في أحد مقالاتها عبارات اُعتبرت معادية للسامية في وصف رجل الأعمال الملياردير، جورج سوروس.
المقال الذي نشر على موقع "نو نيوز" مساء الثلاثاء ، ناقش "اليهودي سوروس الذي يدعم المنظمات علنا وينتقد الحكومات وله مخالب" في السياسات الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت (نو نيوز) بصدد الحديث عن الجسم المتفجر الذي وجد في صندوق بريد سوروس، شمال نيويورك، يوم الاثنين. ولم يكن الملياردير في البيت وقتئذ، فيما قام مسؤولون "بتفجير" الطرد المشبوه في غابة قريبة.
"لا مبالية وغير صحيحة"
المقال اُستقبل بانتقادات كبيرة، واُتهمت الإذاعة باستخدام لغة خطيرة وترديد ما يقوله اليمين المتطرف المعادي لسوروس. وقامت الإذاعة بتعديل المقال على الفور بإزالة المحتوى الذي أثار الجدل.
كما كتبت الإذاعة عبر صفحتها على تويتر: "تحتوي نسخة سابقة من هذا المقال عن جورج سوروس على صيغة مؤسفة"، وفي بيان لاحق قالت الإذاعة إن الكلمات التي استخدمت في المقال "لا مبالية وغير صحيحة".
عدو اليمين المتطرف
الملياردير البالغ من العمر 88 عاما، يعتبر عدوا لليمين المتطرف، خاصة في الولايات المتحدة وبلده الأصل المجر.
ولطالما ساند سوروس وموّل لقضايا والسياسين التقدميين عبر مؤسسته "المجتمع المفتوح" الأمر الذي جعله في مواجهة اليمين المتطرف.
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وحتى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انضم للمعادين لسوروس، عبر اتهامه بدفع المتظاهرين للاحتجاج ضد قرار تعيين المحكمة العليا لبريت كافانو.