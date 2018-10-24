شرطة نيويورك تخلي مبنى تايم وارنر وتعلن الطوارئ بسبب طرد مشبوه

قالت شرطة نيويورك ومحطة (سي.إن.إن) إنه تم إخلاء مبنى تايم وارنر في نيويورك صباح الأربعاء، في أعقاب العثور في غرفة البريد الخاصة بالمحطة التلفزيونية على طرود مريبة أرسلت عبر البريد.
وذكرت (سي.إن.إن) أن فرقة التعامل مع المفرقعات بإدارة شرطة نيويورك "تعتقد أن الأمر تحت السيطرة"، وأن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة على الأرجح. وكان يحتوي على أسلاك.
وقالت إدارة شرطة نيويورك إن الشرطة أبلغت بأمر الطرد الذي أرسل إلى المحطة الإخبارية في الساعة 9:53 صباحاً بالتوقيت المحلي.
ويحتوي الطرد على جهاز يشبه الأنبوب يماثل تلك الأجهزة التي عثر عليها في أماكن أخرى، منها منزل الرئيس السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.
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وفي وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء إن شرطة نيويورك عثرت على مواد متفجرة في البريد الخاص بالرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
ونقلت الصحيفة "عن مصادر في جهاز الأمن السري في المباحث الفيدرالية الأمريكية المكلفة بحماية بيل وهيلاري كلينتون، أنه عثر على الجهاز من قبل فني يعمل على تنقيح البريد الخاص بالرئيس الأمريكي الأسبق والمرشحة الأمريكية السابقة للرئاسة. وأضافت المصادر أن هذه المواد تشبه تلك التي وصلت مقر إقامة الملياردير الأمريكي الشهير، جورج سوروس.
وندد البيت الأبيض في بيان له "بالشروع في هجمات عنيفة متعمدة" على أوباما وأسرة كلنتون وشخصيات عامة أخرى.