شرطة نيويورك تخلي مبنى تايم وارنر وتعلن الطوارئ بسبب طرد مشبوه

قالت شرطة نيويورك ومحطة (سي.إن.إن) إنه تم إخلاء مبنى تايم وارنر في نيويورك صباح الأربعاء، في أعقاب العثور في غرفة البريد الخاصة بالمحطة التلفزيونية على طرود مريبة أرسلت عبر البريد.

وذكرت (سي.إن.إن) أن فرقة التعامل مع المفرقعات بإدارة شرطة نيويورك "تعتقد أن الأمر تحت السيطرة"، وأن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة على الأرجح. وكان يحتوي على أسلاك.

وقالت إدارة شرطة نيويورك إن الشرطة أبلغت بأمر الطرد الذي أرسل إلى المحطة الإخبارية في الساعة ‭‭9:53‬‬ صباحاً بالتوقيت المحلي.