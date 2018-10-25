شاهد: تقطيع ورفع حوت زعنفي ضخم نفق بشاطئ في بلجيكا

قام أطباء بيطريون بالتعاون مع مجموعة من طلاب جامعتي لييج وغينت بتقطيع ورفع جسد حوت زعنفي عملاق نفق على شاطئ بالقرب من بلدية فان هان على بعد 124 كيلومتراً من العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقام الأطباء بتشريح جثة الحوت، الذي ينتمي إلى ثاني أكبر فصيلة من حيث الحجم من بين فصائل الحيتان العملاقة للوقوف على أسباب نفوقه.
وقال تيري جونو، الطبيب البيطري المتخصص في الحيوانات البحرية بجامعة لييج، إن علامات الضعف والوهن ظهرت على جسد الحوت بالإضافة لآثار صدمة قوية.
وأضاف: "الآن سنرى إذا ما كان هناك أدلة أخرى تشير لاحتمالية اصطدام الحوت بسفينة".
إقرأ أيضاً:
شاهد: صياد أمريكي يناور سمكة تونة عملاقة نادرة
شاهد: عملية إنقاذ لحوت جنح على شاطئ في الأرجنتين
شاهد: حوت "يلاعب" مجموعة من السياح على مركب في ألاسكا