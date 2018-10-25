تقرير: الصادرات البريطانية تتعرض لضربة قوية قبل دخول بريكسيت حيز التطبيق

أجرى موقع "كوارتز" تحقيقا اقتصاديا، على مدى الشهرين الماضيين، لتسليط الضوء على تأثير تصويت "بريكست" على أنماط التجارة بين المملكة المتحدة ونظرائها، من داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.
وقارن التقرير بين وضع التدفق التجاري البريطاني في الوقت الحالي، وفيما لو كانت نتيجة التصويت لصالح بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، ليجد أن الصادرات البريطانيا قد تعرضت لضربة قوية، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من عدم تطبيق قيود جمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد، لأن تطبيق "بريكست" لم يبدأ بعد، إلا أن الشركات تعي أنها ستكون موجودة خلال أشهر، إثر بدء تطبيق "الطلاق".
كما يشير التقرير إلى أن دراسات أكاديمية عدة تؤكد أن سياسة عدم اليقين تُعد رادعا كبيرا للتجارة، وأن مفاوضات "بريكست" الحالية أكبر دليل على ذلك.
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الخدمات التجارية
ويقول مُعدو التقرير إنهم استندوا إلى الإحصائيات الشهرية للتجارة الثنائية بين بريطانيا و28 بلدا (14 داخل الاتحاد الأوروبي و14 خارجه)، وهي متوفرة منذ عام 1999 وحتى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.
ويشير التقرير إلى أن صادرات بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي وخارجه تراجعت بقوة منذ لحظة التصويت.
كما يقول التقرير إن الخدمات التجارية التي تصدرها بريطانيا، مثل السفر والسياحة وخدمات المواصلات والتعليم والبنوك، قد شهدت حالة من الركود، على الرغم من وجود زيادة في الطلب العالمي عليها.