السعودية: سوق النفط قد تتحول إلى التخمة في الربع الأخير من العام

قالت السعودية يوم الخميس إن سوق النفط قد تتحول صوب تخمة معروض في الربع الأخير من العام في ظل ارتفاع مخزونات الخام وتباطؤ الطلب وإن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سوف "يساير" مثل تلك التغيرات في إنتاجه.
وقال أديب الأعمى محافظ السعودية في أوبك متحدثا لرويترز "نرى أن السوق قد تتحول في الربع الرابع صوب وضع تخمة معروض كما يدل عليه ارتفاع المخزونات على مدى الأسابيع القليلة الأخيرة."
وأضاف الأعمى الذي يرأس لجنة مشتركة من أوبك وغير الأعضاء تراقب الالتزام والعوامل الأساسية للسوق متحدثا عقب اجتماع حديث للجنة في فيينا "لذا نريد أن ننتبه لكي لا نغالي في التصحيح ونتسبب في زيادة كبيرة بالمخزون."