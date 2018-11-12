الامدادات النفطية السعودية قد تنخفض الشهر المقبل

أكد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر-كانون الأول وذلك في الوقت الذي تواجه فيه "أوبك" آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.

وقال الفالح إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر-كانون الأول بالمقارنة مع نوفمبر-تشرين الثاني بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب. ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المائة.

وزادت السعودية إنتاجها نحو مليون برميل يوميا فقط تحت ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول مستهلكة أخرى للمساعدة في تحقيق توازن بالسوق لتعويض تراجع الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأميركية. ولكن تم بعد ذلك منح زبائن إيران إعفاءات سخية لمواصلة شراء النفط الخام وتزايدت المخاوف من حدوث تخمة في المعروض من النفط بالسوق وتراجعت الأسعار لأقل من 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد أن كانت 85 دولارا للبرميل في أكتوبر-تشرين الأول.

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وقال الفالح للصحفيين في أبوظبي قبل اجتماع للجنة مراقبة السوق المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين: "نزيد الإنتاج تجاوبا مع الطلب"، مضيفا: "أعلن أن مخصصات ديسمبر-كانون الأول ستكون أقل 500 ألف برميل من مخصصات نوفمبر-تشرين الأول، لذا نتوقع تراجعا يعود جزء منه لنهاية العام وجزء منه للصيانة، سنشحن كميات أقل في ديسمبر بالمقارنة مع نوفمبر".