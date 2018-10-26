قامت سلسلة متاجر ستاربكس بتحويل أحد فروعها في العاصمة الأمريكية واشنطن ليصبح "متجراً للغة الإشارة" بحسب وصف الشركة.
ستاربكس تفتتح أول فرع خاص للغة الإشارة في واشنطن
ستاربكس تفتتح أول فرع خاص للغة الإشارة في واشنطن
وقالت ستاربكس في بيان إن المتجر "يقدم شكلاً فريداً من نوعه يعزز سبل التواصل ويوفر فرص العمل والتقدم الوظيفي للصم وضعاف السمع".
وكانت الشركة قد افتتحت أول فروعها للغة الإشارة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عام 2016 إلا أن متجر واشنطن هو الأول من نوعه داخل الولايات المتحدة.
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وسيعمل بالفرع من 20 إلى 25 نادلاً ونادلة جميعهم يجيدون لغة الصم والبكم
وتم اختيار فرع واشنطن خصيصاُ نظراً لقربه من جامعة غالوديت وهي جامعة مختصة بتعليم الصم وضعاف السمع.
وسيرتدي العاملون الصم زيا مطرزا من قبل مورّدين وخبراء لغة الإشارة وسيرتدي العاملون السامعون دبابيس مكتوب عليها "أنا يمكنني الإشارة". كما يضم المقهى أيضًا أعمالًا فنية حصرية ومصممة خصيصًا لفنان أصم وسمات خاصة صماء، مثل الأسطح العاكسة ذات الوهج المنخفض.