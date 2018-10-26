شاهد: أسماء الأسد تدعو إلى الفحص المبكر لسرطان الثدي خلال جلسة للعلاج

ظهرت السيدة الأولى أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي خلال تواجدها في مركز الفحص الخاص بحملة سرطان الثدي بالمستشفى العسكري بدمشق قبل توجهها لجلسة العلاج من مرض سرطان الثدي.
وتحدثت أسماء الأسد التي كانت تضع وشاحا على رأسها قبل توجهها إلى جلسة تلقي العلاج، مع مجموعة من السيدات جئن خصيصا لإجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وقالت أسماء الأسد: "وجودكنّ هنا في مركز الفحص أمر في غاية الأهمية، لأن إجراء هذا الفحص ضروري لكنّ ولأولادكن ولعائلاتكن ولنا جميعا. ومثلما عائلاتكن بحاجة لكنّ، فالبلد أيضا بحاحة لكن أيضا".
وأشادت أسماء الأسد بآلاف السيدات اللاتي تشجعن وتنقلن إلى مركز الفحص الخاص بالكشف عن سرطان الثدي، مشيرة إلى ضرورة العملية، لأنّ الكشف المبكر يساعد على الشفاء من سرطان الثدي. ودعت السيدة الأولى النساء بالتحلي بالقوة والشجاعة وتشجيع كل من حولهن من السيدات للمبادرة إلى الفحص المبكر.
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وبهذه المناسبة أطلق ناشطون في سوريا وسم #لأنك_أقوى_من_السرطان #افحصي_حالك، تضامنا مع السيدة الأولى ومع جميع السيدات المصابات بداء سرطان الثدي وتحسيس باقي النساء بضرورة إجراء الفحص المبكر.