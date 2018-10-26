قالت وزارة العدل التركية في بيان الجمعة إن مكتب المدعي العام في اسطنبول أرسل لتسليم المشتبه بهم الثمانية عشر المعتقلين في السعودية فيما يتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأضافت الوزراة في بيانها أن المشتبه بهم متهمون "بالقتل بنية مسبقة أو بالتعذيب".
وزارة العدل التركية تقدم طلبا للخارجية السعودية لتسليم المشتبه بهم الـ 18 في قضية مقتل خاشقجي
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وزارة العدل التركية تقدم طلبا للخارجية السعودية لتسليم المشتبه بهم الـ 18 في قضية مقتل خاشقجي
وقالت الرياض إن 18 شخصا اعتقلوا وتم إعفاء خمسة مسؤولين كبار من مناصبهم في إطار التحقيق في القضية. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة السعودية إلى إعادة المشتبه بهم إلى تركيا لمحاكمتهم.
وفي وقت سابق الجمعة قال مسؤول تركي كبير إن بلاده أعدت طلبا لتسلم المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لأنها أكثر استعدادا "لتحقيق العدالة" في القضية. وأضاف المسؤول أن الإجراءات القضائية في تركيا ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين لضمان الشفافية.