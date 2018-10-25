شاهد: سيارة سعودية أثناء "استطلاعها" غابة بلغراد في اسطنبول عشية مقتل خاشقجي

نشر الإعلام التركي صورة لسيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول كانت "تستطلع" غابة بلغراد في إحدى ضواحي المدينة قبل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
صورة السيارة السعودية المصنفة ضمن ملف التحقيقات التي تجريها السلطات التركية حول مقتل خاشقجي، نشرتها وكالة الأناضول التركية والتي قالت تعليقاً عليها: إن فرق الأمن التركية في إسطنبول "تبذل جهودًا كبيرة من أجل إماطة اللثام عن تفاصيل الحادثة، وتعمل على فحص تسجيلات كاميرات الأمن في أجزاء كثيرة من المدينة، وخاصة في محيط القنصلية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد الثلاثاء الماضي أنه قبل يوم من وفاة خاشقجي، وصل ضباط من الخارج وبدؤوا في استطلاع مواقع منها غابة بلغراد قرب اسطنبول ومدينة يالوا إلى الجنوب منها، وذكرت رويترز أن الشرطة فتشت المنطقتين بحثا عن دليل يقود إلى رفات خاشقجي.
اقرأ أيضاً في يورونيوز:
يذكر أن مصادر إعلامية تركية قد كشفت قبل أيام أن الشرطة عثرت على ملابس خاشقجي في منطقة قريبة من قنصلية الرياض بإسطنبول، بينما تواصل الشرطة البحث عن إحدى سيارات القنصلية بعدما عثرت على إحداها.
وقالت المصادر التركية إن الشرطة وجدت ملابس خاشقجي في حاوية قمامة بمنطقة ليفينت وعلى بعد كيلومتر واحد تقريبا من القنصلية، وتقوم السلطات بفحص الملابس بحثا عن مزيد من الأدلة.
وفي سياق متصل نشرت شبكة "سي إن إن" الاثنين الماضي مقاطع مصورة تظهر رجلاً قالت إنه مصطفى المدني، وهو أحد المشتبه بهم الـ15، وهو يرتدي ملابس خاشقجي ويخرج من الباب الخلفي للقنصلية بعد نحو 4 ساعات من دخول الصحفي القتيل.
ونقلت الشبكة عن مصدر تركي أن "المدني" الذي يشبه خاشقجي في الطول والبنية الجسدية، تمّ إرساله إلى إسطنبول للقيام بدور خاشقجي بعد تصفيته، في محاولة للتستر على العملية.
والتقطت كاميرات المراقبة توجه "المدني" في ثياب خاشقجي إلى منطقة مسجد السلطان أحمد في اسطنبول بعد ساعات من دخول الصحفي المغتال إلى القنصلية.