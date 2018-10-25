شاهد: سيارة سعودية أثناء "استطلاعها" غابة بلغراد في اسطنبول عشية مقتل خاشقجي

نشر الإعلام التركي صورة لسيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول كانت "تستطلع" غابة بلغراد في إحدى ضواحي المدينة قبل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

صورة السيارة السعودية المصنفة ضمن ملف التحقيقات التي تجريها السلطات التركية حول مقتل خاشقجي، نشرتها وكالة الأناضول التركية والتي قالت تعليقاً عليها: إن فرق الأمن التركية في إسطنبول "تبذل جهودًا كبيرة من أجل إماطة اللثام عن تفاصيل الحادثة، وتعمل على فحص تسجيلات كاميرات الأمن في أجزاء كثيرة من المدينة، وخاصة في محيط القنصلية".