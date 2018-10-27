أدى قرار السلطات المغربية بالإبقاء على التوقيت الصيفي لخلق حالة من الجدل بين صفوف المغاربة من مستخدي مواقع التواصل الاجتماعي.
جدل في المغرب بعد إبقاء الحكومة على التوقيت الصيفي
جدل في المغرب بعد إبقاء الحكومة على التوقيت الصيفي
وكانت الحكومة أعلنت يوم الجمعة أنها اعتمدت إبقاء التوقيت الصيفي طوال العام.
وأضافت بأن القرار تم تبنيه "تفاديا لتعدّد التغييرات التي يتم إجراؤها عدة مرات خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على مستويات متعددة".
وتباينت ردود أفعال المغاربة حول القرار فتهكم عليه كثيرون بينما طالب البعض بالتظاهر من أجل اعتماد التوقيت الشتوي مرة أخرى والعودة إلى توقيت غرينتش.
ويزيد التوقيت الصيفي أوقات العمل اليومية بمقدار ساعة كاملة، وهو التوقيت الذي بدأت المغرب في اعتماده بداية من العام 2008 وذلك بغرض خفض استهلاك الكهرباء.
وكان من المفترض أن يعود اعتماد التوقيت الشتوي يوم الأحد 28 أكتوبر – تشرين الأول.
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