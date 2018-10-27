أظهرت استطلاعات أولية تصويت أكثر من 70% من الناخبين الإيرلنديين لصالح حذف تهم التكفير من دستور البلاد.
استطلاعات الرأي: الإيرلنديون يصوتون لصالح حذف التكفير من الدستور
استطلاعات الرأي: الإيرلنديون يصوتون لصالح حذف التكفير من الدستور
وخرج الناخبون في جمهورية إيرلندا اليوم السبت للتصويت على الاستفتاء الذي يجري بشكل متواز مع الانتخابات الرئاسية للبلاد.
وطبقاً لاستطلاعات الرأي، صوت 26.3% فقط ضد حذف تهم التكفير من الدستور.
نزال رئاسي
ويبدو الرئيس الحالي مايكل دي هيغينز في طريقه للحفاظ على منصبه بعدما أظهرت الاستطلاعات تفوقه على باقي المرشحين بفارق 50% من أصوات الناخبين.
وينافس هيغينز خمسة مرشحين آخرين من بينهم امرأتين.
وتنتهج جمهورية إيرلندا نظاماً سياسياً برلمانياً وهو ما يحد من سلطات رئيس البلاد ويجعل منصبه أقرب إلى المناصب الشرفية.
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