قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة يوم السبت إن 14 من أفرادها قتلوا شرق نهر الفرات خلال معركة مع متشددي الدولة الإسلامية.
قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 14 من أفرادها في معركة مع داعش
قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 14 من أفرادها في معركة مع داعش
وقال كينو جبريئل المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "يستمر إرهابيو داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في شن هجمات مضادة، مستغلين الظروف الجوية السيئة... ونتيجة الاشتباكات الضارية، ارتقى 14 من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة".
وجرح عدد آخر من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في الاشتباكات التي بدأت يوم الجمعة وما زالت دائرة حتى مساء يوم السبت وفقا للبيان الذي ذكر أيضا أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تقدم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في التصدي لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية وأن التنظيم تكبد "خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".
إقرأ أيضاً:
أطفال داعش.. جهود فرنسية لإعادة أطفال المقاتلين المتشددين من سوريا
مقتل 18 في اشتباكات بين الجيش السوري وأكراد في شمال شرق سوريا
تركيا تدفع تعويضات وتعرض الجنسية والسكن على أسر مقاتلين سقطوا في عفرين السورية
وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية هي الحليف الرئيسي على الأرض للولايات المتحدة وشركائها في التحالف. وخلال العامين الماضيين، ساعدت قوات سوريا الديمقراطية في طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من جميع المدن والبلدات تقريبا التي سيطر عليها التنظيم في سوريا.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية في الوقت الحالي على مساحة من الأراضي في شمال سوريا وشرقها، وهي أكبر جزء من البلاد خارج سيطرة الحكومة، بينما تتجنب إلى حد كبير الدخول في مواجهة مباشرة مع دمشق في الحرب المتعددة الأطراف.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن 68 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قتلوا في الاشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم ضابط برتبة كبيرة. وجرح أكثر من مئة آخرين.
ويعتقد أن نحو ألفين من القوات الخاصة الأمريكية موجودون على الأرض في سوريا، حيث قدموا المساعدة لقوات سوريا الديمقراطية.