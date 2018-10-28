بدأ مخرج الأفلام الألماني غريغ ريتشرز قطع مسافة 1400 كلم على الأقدام من باريس إلى برلين، في محاولة منه لحشد دعم يخص الطلب من المشرعين في الاتحاد الأوروبي منح سكن للأطفال الذين لا يتمتعون بمرافق، في مخيمات اللجوء الأوروبية.
مخرج ألماني يمشي من باريس إلى برلين لأجل اللاجئين الأطفال
مخرج ألماني يمشي من باريس إلى برلين لأجل اللاجئين الأطفال
وقد بدأ غريغ "المليون خطوة" انطلاقا من قوس النصر صباح يوم السبت، وهو يعتزم التوقف في أكثر من عشرين نقطة على مساره، قبل الوصول إلى محطتة النهائية عند بوابة براندنبورغ في برلين، مع الأول من كانون الأول/ديسمبر.
ويقول المخرج إنه خطط للمسيرة لإظهار التضامن مع اللاجئين في أوروبا، وخاصة منهم الأطفال الذين لا يتمتعون بمرافق، في مخيمات مثل مخيم موريا في اليونان.
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وقال ريتشرز إنه ينبغي أن نظهر للعالم اهتمام الواحد منا للآخر، وأنه لن نتسامح مع الكراهية وأنه ليست هناك طريقة أفضل من تنظيم مسيرة سلام بين عاصمتين تاريخيتين أوروبيتين.
ودعا ريتشرز الناس إلى الانخراط معه في المسيرة، وتوقيع عريضة ينوي أن يسلمها إلى الاتحاد الأوروبي، ليدعو من خلالها إلى توفير سكن للأطفال غير المتمتعين بمرافق داخل المخيمات الأوروبية.
وقال المخرج إنه على اتصال مع عديد العائلات المستعدة لإيواء هؤلاء الأطفال، ولكن الاطار القانوني لا يسمح لهم بذلك، مبينا أنه إذا تكاتفت جهود الجميع بشأن رفع الوعي بوضعيتهم، فإنه يمكن أن يحدث تغيير حقيقي.
وفي طريقه نحو منقطة كاري الفرنسية قال الناشط ليورونيوز إنه جمع حوالي 100 توقيع، خلال الساعات الست الأولى من مسيرته، وهو يحاول جمع 1500 يورو لقاء ما يستحقه من غذاء ولوازم لرحلته، وما زاد عن ذلك سيمنح كتمويل عاجل إلى الأطفال اللاجئين.
وأعرب ريتشرز عن أمله في أن تشجع المسيرة أناسا آخرين، على إسماع أصواتها بطريقة سلمية.