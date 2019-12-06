مقتل 3 جنود أمريكيين في حادثة تحطم مروحية في غرب الولايات المتحدة

أعلن الحرس الوطني الأمريكي في ولاية مينيسوتا في وسط غرب الولايات المتحدة يوم الخميس عن تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" مما أسفر عن مقتل جميع الجنود الذين كانوا على متنها، ويبلغ عددهم ثلاثة، بعد أن فقدوا الاتصال بها، خلال رحلة لفحص الصيانة.

ولفت الحرس الوطني إلى أنهم فقدوا قدرتهم على التواصل معها عند حوالي الساعة 14:05 بالتوقيت المحلي. ولم يتم الكشف عن أسماء الجنود الثلاثة الذين قتلوا.

وأكد المحافظ تيم والز أنه سيتم إجراء تحقيق في أسباب وقوع الحادث.

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