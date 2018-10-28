مالك نادي ليستر سيتي وابنته كانا ضمن خمسة أشخاص على متن الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت

قال مصدر مقرب من ليستر سيتي إن فيكاي سريفادهانابرابا مالك النادي كان ضمن خمسة أشخاص على متن طائرة هليكوبتر تحطمت بجوار الملعب الخاص بالفريق يوم السبت.

وأضاف المصدر اليوم الأحد أن ابنة فيكاي كانت ضمن الموجودين في الهليكوبتر إلى جانب طيّارين اثنين وشخص خامس لم يتم معرفة هويته بشكل فوري.

وتابع المصدر أنه لا توجد تفاصيل مؤكدة عن نجاة أي شخص من الحادث.

وتحولت الطائرة إلى كرة من النار بعدما تحطمت في مرأب سيارات النادي مساء السبت بعد مباراة لفريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفض مسؤولون من النادي وشركة كينغ باور إنترناشونال العملاقة للأسواق الحرة، المملوكة لفيكاي، التعليق عما إذا كان مالك ليستر على متن الطائرة عندما خرجت عن السيطرة وتحطمت على بعد أمتار قليلة من أرض الملعب بعد حوالي ساعة واحدة من نهاية المباراة.

وقال شهود عيان إن الهليكوبتر تجاوزت الملعب قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها. وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى ألسنة لهب.

من يكون فيكاي سريفادهانابرابا؟

يحظى فيكاي بشعبية كبيرة لدى الجماهير بعد أن اشترى النادي المغمور في العام 2010 قبل أن يمضي ليفاجئ عالم كرة القدم ويفوز بلقب الدوري في العام 2016.

ووفقا لمجلة فوربس يعد فيكاي خامس أغنى شخص في تايلاند وتبلغ ثروته 4.9 مليار دولار.

بعد أن ضخ الملايين في النادي، ساعد فيكاي ليستر على العودة للدوري الممتاز في العام 2014 قبل أن يفاجئ العالم بالفوز على فرق عملاقة مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ليصبح بطلا لإنجلترا.

وأسس رجل الأعمال العصامي فيكاي شركة كينغ باور التايلاندية العملاقة للأسواق الحرة في العام 1989.

وتلقت أعمال الأسواق الحرة دفعة قوية في العام 2006 عندما احتكر فيكاي المطار إبان حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت تاكسين شيناواترا، وواصلت الشركة ازدهارها حتى بعد الإطاحة بتاكسين في انقلاب في ذلك العام.

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