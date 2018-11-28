الأمير وليام وزوجته كيت يترحمان على ضحايا تحطم طائرة مالك ليستر سيتي

ولقي الملياردير التايلاندي فيكاي (60 عاما) وأربعة أشخاص آخرين حتفهم عندما تحطمت الهليكوبتر التي كانت تقلهم وانفجرت خارج استاد كينج باور بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام فريق وست هام.

والتقى وليام، الذي يرأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكيت بزوجة فيكاي وابنته في موقع امتلأ بالزهور والأوشحة والأعلام أقيم بالقرب من مكان الحادث تكريما لذكراه.

ووضعت كيت باقة من الزهور مرفقة ببطاقة موقعة باسمها واسم الأمير وليام وقد كتب عليها بخط اليد: "إلى فيكاي وكل من فقدوا أرواحهم في هذه المأساة المروعة، سنفتقدكم كثيرا. عزاؤنا الخالص للمدينة".

كان فيكاي قد اشترى النادي المغمور الواقع في وسط إنجلترا عام 2010 قبل أن يفاجئ عالم كرة القدم ويفوز النادي ببطولة الدوري في 2016.