استطلاعات أولية: تراجع تحالف ميركل بالانتخابات الإقليمية الألمانية

أظهرت استطلاعات الرأي الأولية تراجع شعبية تحالف الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالانتخابات الإقليمية التي جرت اليوم الأحد بولاية هيسين غرب البلاد.
وطبقاً لاستطلاع قناة إى آر دي الألمانية، حصل الحزب المسيحي الديمقراطي على 28% من أصوات الناخبين وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً من نسبة الأصوات (38.3%) التي حاز عليها بنفس الولاية في العام 2013.
كذلك حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 20% من الأصوات، نزولاً من 30.7% حصل عليها بالانتخابات السابقة وهو ما ينبئ بأزمة جديدة للتحالف الحكومي الهش بين الحزبين الأكبر في ألمانيا.
وحل حزب الخضر ثالثاً بفارق طفيف بعد حصوله على 19.5% من الأصوات.
وتشير الاستطلاعات الأولية إلى استمرار حكم التحالف القائم بولاية هيسين بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر.
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