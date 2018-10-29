قال التلفزيون الرسمي إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثتين بعد سقوط حافلة عامة من على ارتفاع 60 متراً، في نهر إثر اصطدامها بسيارة في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين .
الصين: سيارة تسير عكس الاتجاه تطيح بحافلة ركاب من علو 60 متراً نحو النهر
الصين: سيارة تسير عكس الاتجاه تطيح بحافلة ركاب من علو 60 متراً نحو النهر
واصطدمت الحافلة حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الأحد، بسيارة كانت تسير عكس الاتجاه فوق جسر من أربع حارات في منطقة وانشيان بالمدينة. وانحرفت الحافلة بعد ذلك وكسرت سور الجسر وسقطت في نهر يانغتسي.
وأوضحت شرطة المرور المحلية أن الحافلة اصطدمت بسيارة خاصة، مما أدى إلى تخطي الحافلة لسياج على الطريق والسقوط من فوق جسر في قطاع تشونغتشينغ من نهر اليانغتسي، أطول نهر في الصين.
وقالت الشرطة إنها وضعت سائق السيارة الخاصة تحت المراقبة، وهو يتلقى العلاج حالياً في المستشفى.
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ومازالت اعمال الانقاذ والتحقيق في الحادث مستمرة.
وقال التلفزيون إن الحافلة غرقت على عمق نحو 50 متراً، مضيفاً أنه لم يتضح بعد عدد الركاب.