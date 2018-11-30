مقتل 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح إثر اصطدام حافلة بسيارة أجرة في الصين

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اصطدمت حافلة كانت تنقل عشرات العمال إلى مطار هونغ كونغ الدولي بسيارة أجرة كانت متوقفة في طريق سيارة، ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من 30 آخرين بجروح، بحسب الشرطة الصينية.

وكانت درجة الاصطدام شديدة، إلى درجة قذف خلالها ثلاثة أشخاص إلى خارج الحافلة فماتوا على الفور، كما مات سائق السيارة وراكب آخر. ولم يعرف إذا كان سائق الحافلة من بين الضحايا.