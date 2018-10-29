انتشرت صورة لسيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثناء استقبالها لوزيرة التعليم بيتسي ديفوس وبعض التلاميذ من أصول إفريقية.
صورة لتلميذة إفريقية تتجاهل ميلانيا ترامب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
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صورة لتلميذة إفريقية تتجاهل ميلانيا ترامب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
دعت ميلانيا الوزيرة والتلاميذ لحضور عرض في مسرح البيت الأبيض كجزء من حملتها المعروفة باسم "كن أفضل".
بعد عرض فيلم "ووندر" الذي تم انتاجه عام 2017 والذي تدور أحداثه حول طفل يعاني من متلازمة تريشر كولينز، خلق بتشوهات في وجهه، لفتت فتاة صغيرة أنظار المصوريين بسبب تجاهلها المستمر للسيدة الأولى.
وحين نشرت ميلانيا صور زيارة التلاميذ إلى بيتها الأبيض، سرعان ما لاحظ العديد من مستخدمي تويتر نظرة الفتاة في خلفية الصورة وعدم رغبتها في مصافحة ميلانيا وتكتيفها ليديها.