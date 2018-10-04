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الولايات المتحدة الأمريكية

في غفلة من زوجها...ميلانيا تشاهد الـ CNN في أول رحلة خارجية من دون ترامب!

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في غفلة من زوجها...ميلانيا تشاهد الـ CNN في أول رحلة خارجية من دون ترامب!

في غفلة من زوجها...ميلانيا تشاهد الـ CNN في أول رحلة خارجية من دون ترامب!
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reuters
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أفادت تقارير أن تلفزيونات طائرة "ميلانيا ترامب" كانت تبثّ قناة "سي إن إن" وليس "فوكس نيوز" خلال الرحلة الأولى التي تقوم بها سيدة البيت الأبيض إلى الخارج من دون زوجها.

ولوحت السيدة الأولى ميلانيا ترامب أثناء مراسم القدوم بعد هبوطها في مطار كوتوكا الدولي في أكرا، 2 تشرين أول (أكتوبر)، عندما بدأت رحلتها الأسبوعية إلى أفريقيا للترويج لحملة "كن أفضل".

وتدعي التقارير أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب كانت تشاهد محطة "سي إن إن" خلال رحلتها إلى إفريقيا في أول رحلة دولية كبرى لها دون الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من أن زوجها أصابته ما يشبه نوبة غضب منذ عدة أشهر عندما شاهدها وهي تراقب القناة الإخبارية التي يزدرئها.

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وحسب مراسل أسوشيتد برس دارلين سوبرفيل، لم تكن ميلانيا تتابع قناة فوكس نيوز المفضلة لدى زوجها.

ترد ستيفاني جريشام المتحدثة باسم السيدة الأولى لم ترد على الفور على طلب للتعليق من مجلة نيوزويك.

وسبق أن نعت الرئيس ترامب شبكة CNN مراراً وتكراراً، من بين وسائل إعلام أخرى، بـ "أخبار مزيفة".