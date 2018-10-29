جيدو: روسيا تتألق في ختام بطولة "غراند سلام" أبوظبي

خطف الروسي إنال تاسوإيف الأضواء في اليوم الأخير لبطولة "غراند سلام" في أبو ظبي بعد هزيمته للبطل الأولمبي التشيكي لوكاس كرباليك في منازلة أكثر من 100 كيلوغرام.
هذا الفوز جعل الروسي يحرز أول ميدالية ذهبية له خلال بطولات غراند سلام. وكانت الروح الرياضية العالية حاضرة خلال هذه المنازلة وبعدها.
إنال تاسوإيف عبرعن فرحته قائلا: "نعم، هذه هي أول ميدالية لي في إحدى البطولات الأربع الكبرى وقبل هذا حصلت على أول ميدالية ذهبية في سباق الجائزة الكبرى. بصراحة، لم أكن أتوقع الفوز. لقد كان بمثابة المفاجئة بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا".
الهولندية غوسجي ستينويس من جانبها كانت أفضل منافسة في هذا اليوم، بالرغم من صعوبة المنازلة التي جمعتها بالبريطانية ناتالي بوويل المصنفة ثانية عالميا في وزن أقل من 78 كيلوغراما . رائدة الترتيب العالمي فازت بالميدالية الأكثر لمعانا بعد رميها للبريطانية أرضا عن طريق حركة ماكي - كومي جعلتها تسجل وازاري.
غوسجي ستينويس قالت:" أحب دائما منازلات يسار- يسار ومنازلات أعلى يسار- يسار، لأنني أتمكن دائما من تحقيق مخططاتي، لقد حاولت التحرك كثيرا، وكنت أشعر بالراحة والقوة، لقد كان هذا الشعور رائعا".
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من جانبه البطل الأوروبي الروسي إيغولنيكوف فاز على المجري توث كريسزتين في وزن أقل من 90 كيلوغراما.
ومن بين المتوجات في أبو ظبي البيلاروسية مارينا سلوتسكايا، حيث اعتلت منصة التتويج لأول مرة في بطولة غراند سلام في أعقاب هزيمتها للفرنسية بيرو عن طريق آيبون في نهائي أكثر من 78 كيلوغراما. الأمين العالم للاتحاد الدولي للجيدو ناصر التميمي هو من قدم الميدالية لسلوتسكايا.
فيما أحرز الإسرائيلي بيتر بالتشيك ميداليته الذهبية الثانية هذه السنة عقب تحقيقه للفوز على حساب الأذري إيلمار غاسيموف بفضل وازاري.
في حين كانت أفضل حركة في ختام هذه المنافسة هي حركة "آش- وازا" التي قام بها الصربي كيكولج من أجل الحصول على معدن البرونز. نهاية جميلة لبطولة غراند سلام تاريخية