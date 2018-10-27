بطولة "غراند سلام" للجيدو: بداية موفقة للكوسوفية كشاكوفا والجورجي مارغفيلاشفيلي في أبوظبي

الكوسوفية بعدما تفوقت بجدارة في الدور نصف النهائي على الصينية تايبي، تمكنت من إحراز الميدالية الذهبية بعد فوزها في المنازلة النهائية على الروسية أناستازيا كونكينا عن طريق إيبون بعد رميها لمنافستها عن طريق حركة كوشي. ليكون هذا الفوز هو الأول للكوسوفية خلال إحدى بطولات "غراند سلام " لحساب منافسات البطولة العالمية.

نورا كشاكوفا: "إنه شعور رائع حقا، لقد نسيت تقريبا كيف صعدت على المنصة، بسبب خسارتي في آخر مسابقتين خاصة في بطولة العالم، حيث كانت النتيجة مخيبة للآمال. بالنسبة لي هذه نتيجة جيدة جدا. إنها أول ميدالية ذهبية لي في إحدى البطولات الأربع الكبرى، لذلك أنا حقا سعيدة للغاية".

من جانبه الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي كان أفضل رياضي خلال هذه الجولة في فئة أقل من 66 كيلوغراما. الجورجي بعدما أطاح بجميع خصومه في المنازلات التصفوية بكل سهولة، واجه في النهائي الكازاخستاني ييرلان سيريكزهانوف وفاز عليه بعدما رماه أرضا عن طريق حركة غوشي غوروما.

ماغفيلاشفيلي: "بعد البطولة العالمية حاولت جاهداً الفوز ببعض المنافسات. سأكون مستعداً للفوز بالمزيد من المسابقات، كبطولة "غراند سلام" في طوكيو وبطولات الماسترز".

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وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف هي من قدمت الميدالية البرونزية للإسرائيلية جيلي كوهن الفائزة في وزن أقل من 52 كيلوغراما، قبل أن تمنح الميدالية الذهبية للإيطالية أوديت غيفريدا التي توجت بمعدن الذهب لأول مرة منذ أكثر من سنة في إحدى جولات البطولة العالمية.

فيما رجع اللقب في وزن أقل من 60 كيلوغراما رجال للجورجي أميران بابيناشفيلي بعد ظهوره بمستوى قوي في المنازلة النهائية التي جمعته بالإسباني فرانسيسكو غاريغوس. لتكون هذه الميدالية هي الثانية لجورجيا في هذا اليوم.

رئيس الإتحاد الدولي للجيدو ماريوس فيزر هو من قدم الميدالية الذهبية للمنغولية مينخبات أرونتسيتسيغ التي أحرزت خامس ميدالية لها خلال منافسات "غراند سلام" في فئة أقل من 48 كيلوغراما.

المنغولية بعدما قامت بعمل أرضي جيد، فازت في النهائي على الكوسوفية ديستريا كراسنيكي عن طريق آيبون.

وفي وزن أقل من 66 كيلوغراما التتويج كان من نصيب الإسرائيلي باروش شمايلوف على حساب الروسي شاميلوف بعد الفوز بواسطة حركة آيبون.