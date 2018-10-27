السماح برفع العلم وعزف النشيد الإسرائيلي "هتكفا" في بطولة "غراند سلام" للجيدو في أبو ظبي

وصل الجمعة وفد الفريق الإسرائيلي للجيدو الذي تترأسه وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف للمشاركة في بطولة "غراند سلام" للجيدو في أبو ظبي. في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي لمنطقة الخليج العربي.
ونشر حساب رسمي تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعا مصورا لأعضاء فريق الجيدو الإسرائيلي وهم يؤدون شعائر يوم "السبت المقدس" وفقا لمعتقداتهم في قلب العاصمة الإماراتية في واقعة غير مسبوقة.
وأكدت ميري ريغيف أن العلم الإسرائيلي سيرفع في أبو ظبي، كما سيُعزف نشيد "هتكفا"(السلام الوطني الإسرائيلي) في حال وصول أحد أعضاء الفريق إلى منصات التتويج.
وكانت وزيرة الرياضة قد أكدت، مطلع سبتمبر الماضي، موافقة الإمارات على رفع العَلم الإسرائيلي والاستماع إلى "النشيد الوطني الإسرائيلي" في أبو ظبي لأول مرة، واصفةً القرار بـ "التاريخي" و"الجوهري" وله دلالات بعيدة المدى.
وسبق زيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى الإمارات مشاركة فريقي الإمارات والبحرين للدراجات الهوائية في "طواف إيطاليا 2018"، الذي أُقيم في "إسرائيل"، في شهر مايو/آيار الماضي.
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كما وصل وفد رياضي إسرائيلي إلى قطر للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، التي بدأت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول وتستمر حتى الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ورفع علم إسرائيل في حفل افتتاح البطولة، كما عزف النشيد الإسرائيلي لأول مرة في مناسبة رياضية تنظمها دولة عربية.