قالت وكالة الأناضول للأنباء يوم الاثنين إن الاجتماع بين النائب العام السعودي والنائب العام التركي في اسطنبول انتهى.
وكالة: وصول المدعي العام السعودي إلى اسطنبول أثناء الليل لإجراء محادثات بشأن قضية خاشقجي
وكالة: وصول المدعي العام السعودي إلى اسطنبول أثناء الليل لإجراء محادثات بشأن قضية خاشقجي
وأضافت أن الاجتماع بينهما استمر نحو 75 دقيقة دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت الأناضول قالت في وقت سابق إن النائب العام السعودي سعود المعجب، الذي يقود التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وصل إلى اسطنبول مساء الأحد.
وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة أن تستكمل السعودية التحقيق في مقتل خاشقجي في أقرب وقت ممكن، وأن تبادل المعلومات سيكون مفيدا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا تقدر نتيجة المحادثات بين المدعين. ولم يتضح وقت الاجتماع على الفور.
وقالت الوكالة إن المدعي العام السعودي سيتفقد أيضا القنصلية السعودية في اسطنبول.