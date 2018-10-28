أصدر نادي ليستر سيتي الإنجليزي بياناً مساء الأحد قال فيه إن رئيسه فيكاي سريفادهانابرابا وأربعة أشخاص آخرين كانوا على متن طائرة هليكوبتر تحطمت خارج استاد كينج باور يوم السبت.
ليستر سيتي يؤكد وجود رئيسه ضمن الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي مساء السبت
ليستر سيتي يؤكد وجود رئيسه ضمن الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي مساء السبت
قالت شرطة ليستر يوم الأحد إن التحقيقات في حادث تحطم طائرة هليكوبتر خارج استاد كينج باور الخاص بنادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.
وذكرت الشرطة في بيان "استجابت الشرطة وفرق الاسعاف والإطفاء والحماية المدنية في ليستر للموقف عند وقوع الحادث الليلة الماضية وتستمر التحقيقات اليوم بقيادة وحدة التحقيقات في حوادث الطيران".
وأضافت "بمجرد أن يتسنى التأكد من تفاصيل تتعلق بالحادث سيتم الكشف عنها".
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مالك نادي ليستر سيتي وابنته كانا ضمن خمسة أشخاص على متن الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت
وعلى الرغم من تأكيد وجود مالك النادي التلايلندي فيكاي سريفادهانابرابا على متن الطائرة إلا أنه لم يتم تأكيد أو نفي وفاته حتى الآن.
وانهمرت المساندات من كل صوب ببريطانيا على نادي ليستر وجماهيره تضامناً معهم في محنتهم.
وقام عدد من مشجعين الفريق اليوم الأحد بوضع أعلام وأوشحة تحمل شعار النادي بموقع سقوط طائرة سريفادهانابرابا.