قال مسؤول عسكري ونائب إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، كما أصيب سبعة عندما هاجم مقاتلون يشتبه أنهم من تنظيم مايسمى بـ "الدولة الإسلامية" بلدة الفقهاء في وسط ليبيا.
4 قتلى و7 مختطفين في هجوم لمقاتلين مشتبه أنهم من تنظيم الدولة في ليبيا
4 قتلى و7 مختطفين في هجوم لمقاتلين مشتبه أنهم من تنظيم الدولة في ليبيا
وأضاف المسؤول العسكري طالباً عدم نشر اسمه، أن الهجوم على بلدة الفقهاء جنوبي الجفرة وقع في وقت متأخر من مساء الأحد واستمر لساعات، أشعل خلالها المقاتلون النار في مكاتب حكومية محلية وأمنية.
وقال إسماعيل الشريف النائب بمجلس النواب المتمركز في شرقي البلاد إن الهجوم وقع على الأرجح بدافع الانتقام بعد أن ساعد شبان في البلدة في القبض على زعيم محلي لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" الشهر الفائت.
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وتقع بلدة الفقهاء في منطقة تعاني من ضعف الإجراءات الأمنية في عمق الصحراء، حيث تراجع مقاتلو التنظيم المتطرف بعد خسارة معقلهم في سرت كانون الأول (ديسمبر) الفائت.
وعززت القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر، والتي تسيطر على جزء كبير من شرق ليبيا وجودها في المنطقة، ودخلت بلدة الفقهاء في إطار مسعى للتوجه جنوباً.