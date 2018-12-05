احتجاجات في ليبيا على ضربة جوية أميركية استهدفت مدنيين

تظاهر عشرات الليبيين الثلاثاء احتجاجا على ضربة جوية أميركية استهدفت من يُشتبه بأنهم أعضاء بتنظيم القاعدة في الصحراء الواقعة بجنوب غرب البلاد قائلين إن الضربة استهدفت مدنيين.

وقالت قيادة القوات الأميركية في إفريقيا يوم الخميس إنها قتلت 11 من أفراد تنظيم القاعدة المتشدد قرب بلدة العوينات في ثالث ضربة من نوعها منذ مارس-آذار ضد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وهو فرع القاعدة في شمال أفريقيا.

وقالت قيادة القوات الأميركية في إفريقيا في بيانها الأسبوع الماضي إن الضربة التي وقعت على مقربة من الحدود الجزائرية أدت إلى تدمير ثلاث مركبات. وأضافت وقتها أن تقديراتها تشير إلى أن الضربة لم "تسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين".