الاندماج والتنقل والشعبوية وتشكيل عالم جديد في صلب نقاشات منتدى باكو

الابتكار والتطور الإنساني والاندماج هي المواضيع الرئيسية التي تطرقت اليها الدورة السادسة للمنتدى الإنساني الدولي في العاصمة الأذرية باكو.

هذه الدورة السادسة للمنتدى جاءت تحت شعار: "تشكيل عالم جديد لإنسانية جديدة". بحضور الرئيس الأذري إلهام علاييف افتتحت فعاليات هذه الدورة السادسة في 25 تشرين الأول/أكتوبر وقد استمرت يومين.

هذا الحدث شكّل فرصة لمناقشة الازمات الناتجة عن العولمة ونماذجها. بالنسبة لوزير الخارجية الأذري، إيلمار مامادياروف، فإن الاتحاد الاوروبي يمثل تكاملاً بين الدول سيبقى علامة بارزة في التكامل بين الدول.