الأمن الوطني والعالمي وما يهدد العالم من أزمات معقدة هي محاور منتدى كرانس مونتانا

"سويسرا تبدو أكثرَ الأماكن هدوءاً لمناقشة الشؤون العالمية. كيف يمكن توفير الأمن في عالم تتعاظم تعقيداته؟ وظهرت فيه الانشقاقات؟ هذه المسائل نوقشت في النسخة الأخيرة من منتدى كرانس مونتانا هنا في جنيف"، هذا ما افادنا به زميلنا أولاف برونس من عين المكان.لمناقشة الشؤون العالمية واحوالها، مئات السياسيين ورجال الاعمال وممثلي المنظمات الإنسانية الدولية اجتمعوا هنا في الدورة السنوية العشرين لمنتدى كرانس مونتانا تحت عنوان "الأمن الوطني والعالمي في زمن الرفض والتصلب" .

جان بول كارترون، المؤسس والرئيس الفخري لمنتدى كرانس مونتانا، جان بول كارترون يرى أن "العالم بحالة سيئة! اختفى الخطاب الدبلوماسي. انظروا لما يحدث في بروكسل في اجتماعات قادة الدول الأوروبية: إنهم يشتمون ويتهمون بعضهم البعض! إنهم يستهلون عصراً خطيراً جداً من العلاقات بين الدول، لأن الشعبوية والديماغوجية تقفان خلف هذه التصرفات".

لكن رئيس حكومة إقليم كتالونيا السابق كارليس بوتشيمون شدد على أن التعقيدات تتفاقم أيضاً بسبب تزايد أعداد المواطنين الذين يدخلون المعترك السياسي.