شاهد: الهند تكرم رجلها الحديدي
من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أطول تمثال في العالم هذا الأربعاء، الموافق لـ 31 أكتوبر-تشرين الأول في ولاية غوجارات، والذي صمم تكريما لسردار فالابهاي باتيل، المعروف باسم رجل الهند الحديدي، والذي كان له دور كبير في توحيد حوالي 500 ولاية أميرية في الاتحاد الهندي بعد الاستقلال.
ويبلغ ارتفاع التمثال الذي صمم من الحديد والبرونز 240 مترا، وهو ضعف حجم تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأميركية. وتنظم الهند العديد من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين بعد المائة لميلاد سردار فالابهاي باتيل.