أغنى شخص في العالم يحطم الرقم القياسي لأكبر خسارة تحدث في التاريخ

خسر 19.2 مليار دولار في يومين، لكنه مازال أغنى رجل في العالم!
يبدو أن ثروة مؤسس شركة "آمازون" أصبحت خلال الأشهر الأخيرة أقرب إلى ثروة بيل غيتس، صاحب شركة مايكروسوفت وحامل سابق للقب أغنى شخص في العالم.
وحسب وكالة بلومبيرغ المعنية بعالم المال والاقتصاد فإن ثروة جيف بيزوس تضاءلت في يومين فقط بمقدار 19.2 مليار دولار يوم الاثنين عندما بدأ مؤشر ناسداك بالانحدار إلى أدنى مستوياته منذ ذلك الحين. وهبطت أسهم أمازون بمقدار 6.3 في المئة إلى جانب انخفاض يوم الجمعة البالغ 7.8 في المئة تاركة لبيزوس ثروة هي 128.1 مليار دولار فقط. بانخفاض عن بلغت 167.7 مليار دولار في ذروتها في أوائل الشهر الماضي.
وحطمت هذه الخسارة الرقم القياسي السابق والذي تم تحديده في يوليو- تموز حين تجاوزت خسارة مارك زوكربيرغ صاحب عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية "فيسبوك" 16.5 مليار دولار.
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