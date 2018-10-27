أظهر تقرير جديد أن إجمالي ثروات مليارديرات العالم قفز 19 بالمئة في العام 2017 إلى 8.9 مليار دولار مدعومة بالنمو في الصين، حيث قفز إجمالي ثروات المليارديرات 39 بالمئة.
ثروات مليارديرات العالم تقفز إلى 19% بدعم من أثرياء الصين
ثروات مليارديرات العالم تقفز إلى 19% بدعم من أثرياء الصين
وقال بنك (يو.بي.إس) وشركة (بي.دبليو.سي) الاستشارية إن 199 شخصا على مستوى العالم انضموا إلى قائمة المليارديرات خلال ذلك العام، وإن نحو ثلثهم جنوا ثرواتهم من خلال شكل ما من الابتكار في حين كسب الباقون ثرواتهم من خلال توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافا في نسخة 2018 من تقرير سنوي أن هذا كان أوضح ما يكون في الصين التي قفز عدد المليارديرات فيها من 318 إلى 373 بثروة إجمالية تبلغ 1.12 مليار دولار بزيادة 39 بالمئة.
وقال التقرير "رواد الأعمال الصينيون يقودون التحول الاقتصادي في بلدهم وبالتبيعة في باقي آسيا".
وأضاف "على مدى أكثر بقليل من عشر سنوات، أوجدوا بعضا من أكبر الشركات في العالم ورفعوا مستوى المعيشة وكونوا ثروات بوتيرة لم يسبق لها مثيل".
وذكر أن عدد المليارديرات في آسيا تجاوز بالفعل عددهم في الولايات المتحدة وأنهم في طريقهم لتجاوز نظرائهم الأمريكيين من حيث إجمالي الثروات في غضون ثلاث سنوات.
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