كوريا الجنوبية تطلب من أمريكا إعفاء يحمي شركاتها من عقوبات إيران

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سول طلبت من الولايات المتحدة إبداء "المرونة القصوى" بشأن طلبها منح إعفاء للشركات الكورية الجنوبية لحمايتها من التأثر بالعقوبات التي ستعيد واشنطن فرضها على إيران.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات على صادرات النفط الإيراني حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني في إطار إجراءات يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرغام إيران على القبول باتفاق أكثر تقييدا للحد من برامجها النووية والصاروخية.

وتوقفت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، بالفعل عن استيراد النفط من إيران رغم أنها كانت واحدة من أكثر الدول الآسيوية شراء للنفط الإيراني. وألغت شركات البناء الكورية الجنوبية أيضا العقود المتعلقة بالطاقة في إيران بسبب مشاكل تمويلية.