الإمارات تفرج مؤقتاً عن أكاديمي بريطاني متهم بالتجسس

ذكرت زوجة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس في دولة الإمارات، أن زوجها أفرج عنه مؤقتاً حتى جلسته المقبلة يوم 21 تشرين الثاني (نوفمبر) .

واعتقل هيدجز، (31 عاماً) وهو طالب دكتوراة في جامعة درم، يوم الخامس من أيار (مايو) في مطار دبي بعد زيارة استمرت أسبوعين وظل رهن الحبس الانفرادي، ووجهت له رسمياً هذا الشهر تهمة التجسس على الإمارات.

وقالت زوجته دانييلا تيخادا يوم الثلاثاء إن زوجها أفرج عنه يوم الاثنين وسيظل تحت المراقبة حتى جلسته في تشرين الثاني ( نوفمبر). وأضافت أنه لم يتم إخطارهم مسبقاً بأنه سيفرج عنه.