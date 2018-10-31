لاجئ إيراني يتمكن من جمع 600 ألف دولار لكنيس بيتسبرغ اليهودي

تمكن لاجئ سياسي إيراني من جمع تبرعات بحوالي 600 ألف دولار لكنيس "شجرة الحياة" اليهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، والذي تعرض لهجوم مسلح السبت الماضي أسفر عن مقتل 11 شخصا.
وقام الشاب الإيراني الذي يبلغ من العمر 29 عاما ويدعى شاي خاطري، بإطلاق حملة لجمع التبرعات على شبكة الانترنت في اليوم التالي للهجوم الذي استهدف كنيس "شجرة الحياة".
للمزيد:
الكشف عن هوية المشتبه به بتنفيذ هجوم المعبد اليهودي في بيتسبرغ
رجال دين يهود: سياسات الرئيس الأمريكي تحرض على استهداف الأقليات
وحسب صحيفة "بيتسبرغ بوست غازيت" المحلية، فقد فاق هذا المبلغ توقعات الشاب الذي قال في حديث للصحيفة: "سبق وأن أنشأت حسابات لجمع الأموال لنفسي كوني شاباً يعيش في مدينة مثل واشنطن مع القليل من المال. فحققت نجاحاً متواضعاً. كنت أجني حوالي 1500 دولار في كل مرة. واعتقدت أنني إذا قمت بشيء مماثل لكنيس شجرة الحياة، فمن الممكن أن أجمع نحو 50 ألف دولار".