قال مسؤول بوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) اليوم الأربعاء إن فشل إطلاق الصاروخ الروسي سويوز هذا الشهر، والذي كان يحمل رائدي فضاء، كان بسبب خلل في جهاز استشعار.
وكالة الفضاء الروسية تفصح عن خلل أدى لفشل إطلاق الصاروخ سويوز
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وكالة الفضاء الروسية تفصح عن خلل أدى لفشل إطلاق الصاروخ سويوز
وأضاف بأن أحد معززي المحركات بالصاروخ فشل في الانفصال عن جسد الصاروخ بشكل سليم مما أدى باصطدامه بخزان الوقود وتحطيمه.
الفشل هو الأول لإطلاق صاروخ فضائي روسي/سوفييتي منذ 35 عاماً ونتج عنه إصابة رائدي الفضاء الروسي أليكسيي أوفشينين والأمريكي نيك هيغ بكدمات تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى.
وقالت الوكالة إن انطلاق الرحلة المأهولة التالية إلى محطة الفضاء الدولية ربما يكون في الثالث من ديسمبر كانون الأول.