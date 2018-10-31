توًج مهاجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب أوروغواي لكرة القدم بجائزة القدم الذهبية بحفل أقيم في مدينة موناكو الفرنسية.
شاهد: مراسم تتويج كافاني بجائزة القدم الذهبية
شاهد: مراسم تتويج كافاني بجائزة القدم الذهبية
وتمنح الجائزة، المخصصة لأفضل لاعب فوق 28 عاماً، بواسطة نادي أبطال العالم.
وتفوق كافاني (31 عاماً) على البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 عاماً) والأرجنتيني ليونيل ميسي (31 عاماً) والكرواتي لوكا مودريتش، المتوج حديثاً بجائزة أفضل لاعب في العالم، ليحصد الجائزة.
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وتمكن كافاني من تخطي حاجز العشرين هدفاً بكل من المواسم الثمانية السابقة بصحبة باريس سان جيرمان ونابولي الإيطالي.
وبدأ كافاني مسيرته الكروية بنادي دانوبيو في أوروغواي قبل أن ينتقل إلى أوروبا بصحبة باليرمو ونابولي الإيطاليين.
ولعب كافاني 107 مباراة دولية أحرز خلالها 46 هدفاً.