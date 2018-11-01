بولسونارو: ملتزمون بنقل سفارة البرازيل في إسرائيل إلى القدس

قال الرئيس البرازيلي المنتخب حديثا جايير بولسونارو إنه ملتزم بوعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل ابيب إلى القدس.
وقال الرئيس اليميني المتطرف في تغريدة بحسابه على موقع تويتر: "كما ذكرنا سابقاً خلال حملتنا، نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس. إسرائيل دولة ذات سيادة وعلينا أن نحترمها على النحو الواجب".
وقال الرئيس اليميني المتطرف في تغريدة بحسابه على موقع تويتر قال فيها: "كما ذكرنا سابقاً خلال حملتنا، نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس. إسرائيل دولة ذات سيادة وعلينا أن نحترمها على النحو الواجب.
وأسهب بولسونارو في مؤتمر صحفي لاحق: "لا أرى (في الأمر) مشكلة. لدينا كل الاحترام لإسرائيل وكل الاحترام للشعب العربي. الجميع هنا يتعايشون دون مشاكل".
وقال بولسونارو سابقاً لصحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إنه يحب شعب ودولة إسرائيل ويراهما كمثال يحتذى به.
وفاز بولسونارو في الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي بنسبة 55٪ من الأصوات وسيتقلد منصبه في الأول من يناير-كانون الثاني.
إذا تم تأكيد نقل السفارة، فسيكون القرار بمثابة تمزق فيما يتعلق بالتقليد الدبلوماسي الذي حافظت عليه البرازيل لسنوات في الصراع الفسطيني-الإسرائيلي.
وتقيم البرازيل علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1949 واعترفت بدولة فلسطين في عام 2010.
وبذلك يتبع بولسونارو خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن في ديسمبر من العام الماضي نقل سفارة بلاده إلى القدس واعترف أيضًا بالمدينة المقدسة كعاصمة لإسرائيل.
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