الدنمارك لرجال العاصمة كوبنهاغن: أنجبوا أطفالا قبل أن "تفقدوا حيواناتكم المنوية"

أطلقت العاصمة كوبنهاغن حملة لتشجيع الرجال على إنجاب الأطفال قبل فوات الأوان، محذرة الرجال من أنهم يخاطرون بفقدانهم الحيوانات المنوية في حالة الانتظار حتى يكبروا ليصبحوا آباء.
وتضمنت الحملة شريطا مصورا، يبدأ بصورة لحيوان منوي يبدو عجوزا يتعكز، يرافقها سؤال يقول: "هل تعمل حيواناتك المنوية؟".
لاحقا، يظهر في الفيديو زوجان كرتونيان، حيث يقول الرجل إنه يرغب في إنجاب الأطفال لاحقا بعد سنوات، قبل أن يُسمع صوت محذرا: "ربما من الأفضل أن تفعل أفضل من ذلك".
ويضيف الصوت: "عندما لا يستطيع الزوجان إنجاب أطفال، فإن المشكلة غالبا ما تكون من الرجل أكثر من المرأة".
ويختتم بالقول: "لا يمكنك الاعتماد على أداء حيواناتك المنوية"، فيما تظهر صورة الحيوان المنوي العجوز وهو يتحول إلى شاب قوي.
وتحذر الحملة من أن شخصا من كل أربعة تتضاءل حظوظهم بالإنجاب، فيما هناك شخص من كل خمسة فقدوا فرصة أن يصبحوا أباء.
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كما خصصت الحملة موقعا إلكترونيا للتزود بمعلومات وتفاصيل أكثر تجيب عن السؤال: لماذا على الشخص ألا ينتظر طويلا قبل أن ينجب.
ومن الأحصائيات التي تقدمها الحملة، حقيقة أن سكان العاصمة كوبنهاغن أصبحوا آباء في وقت متأخر عن بقية مدن البلاد. في المتوسط، يصبح الرجال في كوبنهاغن آباء في سن 33 في حين أن النساء يصبحن أمهات في سن 31.