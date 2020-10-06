طبيب هولندي يستخدم حيواناته المنوية لتلقيح النساء.. والنتيجة 17 طفلا

أعلن مستشفى هولندي ، أن طبيب النساء والتوليد جان ويلدشوت الذي عمل في مجال التلقيح الاصطناعي في المستشفى، أنجب 17 طفلاً على الأقل باستخدام حيواناته المنوية دون إبلاغ الأهل.

وذكرت المستشفى، أن طبيب الخصوبة الراحل عمل في مستشفى صوفيا، التي تعرف اليوم بمستشفى "إيسالا" بمدينة زفولة وسط ولاية "أوفرايسل" من عام 1981 حتى عام 1993.

وفي بيان تم نشره ذكرت المستشفى أنه "من منظور أخلاقي ترى إيسالا أنه "من غير المقبول أن يكون الطبيب الممارس هو أيضا المتبرع بالحيوانات المنوية".

وقامت السلطات بإنشاء ملف الحمض النووي الخاص بالطبيب مما يسمح لأطفال آخرين ولدوا بعد معالجة مشاكل الخصوبة في المستشفى من التحقق ما إذا كان ويلدشوت هو أيضا والدهم البيولوجي.

في العام الماضي، أكدت نتائج الحمض النووي أن الطبيب جان كاربات، الذي كان يعمل في إحدى أكبر عيادات العقم في هولندا أنجب ما لا يقل عن 49 طفلاً من خلال استخدام الحمض النووي الخاص به، ودون إخبار الوالدين في حالات عدة.