تبرعت وزيرة العدالة الفرنسية مارلين شيابا بشعرها لمنظمة خيرية تصنع شعرا مستعارا لمريضات السرطان اللائي يعالجن بالأدوية الكيميائية التي تسبب تساقط الشعر.
وزيرة فرنسية تتبرع بشعرها لصالح مرضى السرطان
وزيرة فرنسية تتبرع بشعرها لصالح مرضى السرطان
وأعلنت شيابا عن تبرعها عبر صفحتها على موقع فيسبوك حيث نشرت عددا من الصور لخصلات الشعر التي وهبتها للمنظمة.
وقالت شيابا: "حين تعاني امرأة من السرطان تزداد المصاريف إلى ما هو أبعد من الرعاية الطبية... ويبقى البعض ممن تفقدن شعرهن غير قادرات مادياً على شراء شعر مستعار".
وعلى الرغم من ترددها في الإعلان عن تبرعها في بداية الامر، إلا أن شيابا أكدت أنها أرادت التوعية بالحملة لتشجيع المزيد من النساء على المساهمة بالتبرعات.
وطبقاً للوكالة الدولية لبحوث السرطان، يصل عدد الأشخاص الذين تم تشخصيهم بمرض السرطان إلى 18.1 مليون حالة حول العالم خلال العام 2018.
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