خبراء يحذرون من نقص الوعي بسرطان المبيض ويدعون للفحص والانتباه للأعراض

سرطان قاتل بشكل أكبر من غيره من السرطانات يصيب النساء ولكن قلة منهن سمعن به، هذا ما حذر منه خبراء وأطلقوا عليه "نقص الوعي المثير للدهشة" بأعراض سرطان المبيض بعد أن كشفت دراسة أن ثلثي النساء لم يسمعن بالمرض قبل تشخيصهن.
يتم تشخيص ما يقرب من 240 ألف امرأة حول العالم بسرطان المبيض كل عام وتصمد على قيد الحياة لخمس سنوات أخرى بعد التشخيص أقل من نصفهن. إلا أن التحالف العالمي لسرطان المبيض يقدر أن واحدة من كل ست نساء، أي 40 ألف إمرأة، يقضين بعد ثلاثة أشهر من إخطارهن بأنهن مصابات بالمرض. ويتم تشخيص ما يقرب من 20 ألف امرأة في الولايات المتحدة بسرطان المبيض سنوياً
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بهذا السرطان إلى 55 في المئة بحلول عام 2035 حيث أن الجهود المبذولة لمواجهة معدلات الوفيات بطيئة مقارنة مع أنواع السرطان الأخرى.
وبدراسة تم فيها مسح حوالي 37 من المتخصصين في الرعاية الصحية من 15 دولة ومنظمات شريكة للتحالف العالمي لسرطان المبيض لرسم صورة للمواقف والممارسات، وتمت الاستعانة بالبحوث الموجودة فعلاً حول المرض أيضاً ثم تم استخدام المعلومات الناتجة لإنشاء استطلاع على الإنترنت، والذي شاركت فيه 1،531 امرأة من النساء في 44 دولة في الفترة ما بين مارس وأيار 2018.
من نتائج هذه الدراسة، أن الباحثين وجدوا سلسلة تحديات كبيرة تواجه النساء المصابات ومن يقومون برعايتهن، منها نقص الوعي بالأعراض وعوائق أمام إمكانيات التشخيص، وشح العلاج والدعم المقدم.
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وحذرت المنظمة من أنه لا يوجد بلد واحد يتعامل مع المرض بشكل فعال، حيث تنتظر النساء في الولايات المتحدة مثلاً أكثر من ثلاثة أشهر في المتوسط قبل أن تتمكن من زيارة الطبيب للتحقق من أعراضها، في البلد الذي يستأثر فيه سرطان المبيض بحوالي 3٪ من حالات الإصابة بالمرض، لكنه يقتل عددًا أكبر من النساء مقارنة بأي نوع آخر يؤثر الجهاز التناسلي.
ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تشمل أعراض هذا السرطان نزيفاً غير طبيعي وإفرازات مهبلية، ولا سيما في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، ألم في الظهر والبطن ومنطقة الحوض، وكذلك الشعور بالانتفاخ والكامل بسرعة بعد تناول الطعام. ويمكن أيضا أن تكون الحاجة إلى التبول كثيراً أو الشعور بالإمساك مرتبطة بسرطان المبيض.